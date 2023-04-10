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    Сорок казахстанских школ работали без лицензии на образовательную деятельность

    10 Апреля 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане 32 школы оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность. Нарушения выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК в ходе мониторинга организаций образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

    Как показала проверка, 40 школ работали без лицензии. Из них 30 государственных и 10 частных школ. Наибольшее количество школ, работающих без лицензии, расположены в городах Астана и Алматы, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской и Мангистауской областях. В отношении 32 школ возбуждены административные дела и наложен штраф за безлицензионную деятельность. В их числе 23 государственные и девять частных школ.
    «Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подавала документы на получение разрешения. Например, более чем в 10 школах нет санитарно-эпидемиологического заключения и отсутствуют акты ЧС, что может привести к возникновению угроз в вопросах безопасности. А это, в первую очередь, здоровье и благополучие наших детей. В 14 школах материально-техническая база не соответствует требованиям, школы недостаточно оснащены оборудованием, квалифицированными педагогическими кадрами, что, естественно, влияет на качество обучения», - отметила руководитель управления разрешительной политики Комитета Жулдуз Ауезханова.
    Как пояснили в Минпросвещения, не имея лицензии, школы не могут выдавать документы государственного образца об образовании, то есть аттестаты об основном и общем среднем образовании. На сегодня территориальными департаментами принимаются соответствующие меры в отношении безлицензионных школ и направлены соответствующие письма акимам областей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Минпросвещения РК
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