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    Соревнования VI Паралимпийских игр Казахстана пройдут в Астане

    14 Мая 2023, 18:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартуют соревнования VI Паралимпийских игр Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    С 15 по 18 мая пройдут соревнования по пара пулевой стрельбе,

    с 19 по 22 мая - по пара пауэрлифтину,

    с 20 по 22 мая - по пара таеквондо.

    VI летние Паралимпийские игры Республики Казахстан проводится с 11 по 30 мая в городах Алматы, Астана и Актобе по 10 видам спорта. В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 20 регионов страны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Спорт
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