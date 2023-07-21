Соревнования среди детей, победивших рак, стартовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В легкоатлетическом спортивном комплексе «QAZAQSTAN» в Астане прошло открытие II республиканских Игр чемпионов. Дети-чемпионы - так называют в Центре материнства и детства UMC ребят, находящихся в ремиссии более года после онкогематологических заболеваний и после трансплантации органов. Поддержать чемпионов и их родителей прибыли родственники, друзья. Специальные гости соревнования в лице актеров, медийных личностей, спортсменов аплодировали им стоя, оказывая поддержку тем, кто нашел в себе силы победить тяжелую болезнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игры чемпионов в этом году проходят в легкоатлетическом спортивном комплексе «QAZAQSTAN» и в ледовом дворце «Алау». Особенность соревнований также в том, что амбассадором и ведущим выступил известный актер театра и кино Аскар Ильясов.

«Я давно дружу с Центром материнства и детства и с Корлан Аманжоловной, которая работает там психологом. Она мне предложила. Мне стало интересно поддержать такую инициативу. Это спортивное соревнование среди детей, которые победили рак. Мне нравится название - «Игры чемпионов». Если я могу их как-то поддержать информационно, в качестве ведущего, то с радостью. Испытал самые светлые чувства. Классные дети! Буду с ними еще три дня, познакомлюсь, поддержу на соревновании», - отметил Аскар Ильясов.

Соревнования проходят по 10 спортивным дисциплинам: национальная игра «Асық ату», «Тоғызқұмалақ», легкая атлетика (бег, 60 м), настольный теннис, стрельба (пневматическая винтовка 10 м), мини-футбол, шахматы (по швейцарской системе), боулинг, бадминтон, плавание. В составе жюри – заслуженные тренеры и спортсмены Казахстана.

По данным Центра материнства и детей, в стране на учете состоят 4400 детей с онкозаболеваниями. В большей степени это юные пациенты с острым лейкозом. С развитием медицины в нашей стране изучаются и применяются новейшие методы лечения онкозаболеваний, такие как высокодозная химиотерапия опухолей, таргетная иммунотерапия, эндопротезирование костей и суставов, аутотрансплантация костного мозга. С апреля 2012 года в UMC впервые начали проводить аллогенную трансплантацию костного мозга.

Каждый ребенок, который принимает участие в соревнованиях, уже победитель, так как справился со страшной болезнью, перенес сложную операцию. Их участие в Играх чемпионов еще раз доказывает их стремление жить.

На сцену сначала вышли врачи Центра материнства и детства, затем родители с детьми-победителями.

Флаг Игр чемпионов доверили нести мировому рекордсмену по силовому экстриму из Казахстана Сергею Цырульникову.

«На протяжении многих лет поддерживаю онкоцентры. Приезжаю к ним, работаю с детьми. Очень приятно, что многие дети, с которыми мы встречались, победили болезнь. Проведение такого рода мероприятий – это большая поддержка для родителей. Такие игры являются некой мотивацией для людей, у которых дети в тяжелой ситуации, которые борются с этой болезнью. Это очень хорошая мотивация для детей, столкнувшихся с этим. Эти дисциплины рассчитаны на их физические возможности. Хочу пожелать всем удачи! Здесь собрались сегодня настоящие батыры, потому что они смогли победить этот страшный недуг и являются настоящей мотивацией для всех», - сказал Сергей Цырульников.

Казахский палуан продемонстрировал свои силовые навыки.

Перед зрителями он разогнул подкову. После подарил ее врачу-кардиохирургу Юрию Пя.

«Особенность мероприятия состоит в том, что здесь победители – все. Заранее могу вам это сказать. Это игры среди детей, которые победили свою болезнь, дети в основном после онкологии, которые смогли преодолеть тяжелый недуг, которым потребовалась трансплантация органов.

Основная цель мероприятия – мотивировать, передать атмосферу, что они такие же здоровые дети. Это продолжение их реабилитации, потому что лечение заключается не только в том, чтобы дать какую-то таблетку и провести операцию, а в том, чтобы вернуть их в нормальную социальную жизнь. Мы проводим не только трансплантацию органов, также и трансплантацию тканей. Детям с злокачественным заболеванием крови требуется трансплантация костного мозга. Детям с заболеванием почек в конечной стадии требуется трансплантация печени. Эта технология лечения детей очень интенсивно развивается, особенно в последние десятилетия. Это говорит о высоком уровне развития здравоохранения в Казахстане, в Центральной Азии, что мы имеем возможность дать шанс в выздоровлении этих детей. Если брать всех вместе, количество таких детей исчисляется тысячами. В этом году уже больше ста успешных операций проведено», - отметил Юрий Пя.

Начиная с 2012 года, в Центре материнства и детства UMC проведено 146 пересадок почек у детей от родственного и посмертного донора и 15 трансплантаций печени. Результаты трансплантаций почек в Казахстане сопоставимы с мировыми показателями и достигают 94,4%. Уровень выживаемости детей с пересаженными органами не ниже, чем в Европе.

Игры чемпионов направлены на поддержку детей и их родителей, столкнувшихся с тяжелым недугом. Как отмечают в Центре материнства и детства, также есть необходимость привлечения общественного внимания к проблемам таких пациентов, так как в обществе существует ошибочное мнение о неизлечимости тяжелых заболеваний.

«В социальных или профессиональных сообществах, ввиду своей неполной осведомленности, люди подвергают осуждению и избегают контакта с людьми с онкологией, что в свою очередь оказывает психологическую нагрузку на пациентов и их окружение», - отметили в Центре материнства и детства.

Таким образом, Игры чемпионов – это наглядная мотивация на выздоровление от тяжелых заболеваний для детей, их родителей и лечащих врачей, всего медицинского персонала. Также мотивация для тех родителей, которые недавно столкнулись с тяжелой болезнью своего ребенка и испытывает страх за жизнь родного человека.

Соревнования продлятся до 23 июля.