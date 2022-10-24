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    Соревнования по конкуру проходят в Астане

    24 Октября 2022, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершился первый день соревнований по конкуру в столичном национально-культурном комплексе «Этноауыл». Состязания приурочены к празднованию Дня Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования проходят на специальном крытом конкурном поле. Сегодня прошли предварительные состязания: молодые наездники опробовали новую площадку.

    «Конным спортом занимаюсь три года, выступаю в высоте 120 см, участников очень много и очень сильных. Ипподром удобный, большой. Потрясающие манеж, плац, скаковое поле, конюшня», - поделилась впечатлениями участница из Караганды Ника Сим.

    Главный турнир пройдет завтра, после церемонии открытия нового ипподрома «Аргымак». В нем примут участие порядка 45 всадников из четырех регионов: Карагандинской, Алматинской и Акмолинской областей и Астаны. Финал пройдет в трех номинациях.

    В олимпийской дисциплине будут состязаться наездники в трех категориях: «Открытый класс», «Молодые лошади гандикап» и «Дети». В первой дисциплине примут участие всадники от 12 до 15 лет включительно, во второй и в третьей – от 16 лет. Общий призовой фонд соревнований составляет около 7 млн тенге.

    Также завтра планируются скачки. Ожидается, что в них примут участие спортсмены из всех регионов страны.

    Кроме того, завтра пройдут состязания по аламан и төп-бәйге с дистанциями 20 и 14 км с призовым фондом 18 млн тенге.

    «Главная цель состязаний – популяризация национальных и олимпийских видов спорта, выявление перспективных всадников и лошадей», - добавил государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов.

    Кроме того, ценные призы будут разыгрываться среди зрителей төп-бәйге. Бесплатные билеты для участия в розыгрыше будут раздавать при входе.

    Состязания организованы Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта города Астаны, столичным управлением физической культуры и спорта и дирекцией по проведению спортивно-массовых мероприятий.

    Автор:

    Анеля Касымова

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