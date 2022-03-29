Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Соревнования по бес асык среди девочек прошли в Актау

    29 Марта 2022, 14:10

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошла Национальная школьная лига по бес асык среди школьниц. В соревнованиях, организованных Мангистауским региональным центром физической культуры и управлением образования региона, участвовали 55 учениц общеобразовательных школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования проходили на базе 25 общеобразовательных школ г. Актау. За звание лучших в рамках программы областного этапа боролись ученицы 5-6 и 7-8 классов. Они объединились в шесть команд, представлявших города Актау и Жанаозен, а также четырех районов области: Мунайлинского, Бейнеуского, Каракиянского и Тупкараганского.

    Участницы готовились основательно, каждая из них показала решительность и хорошее понимание игры асык.

    Так, по итогам соревнований среди учениц 7-8 классов 1 место заняла команда общеобразовательной школы Каракиянского района, школьницы из Мунайлы стали вторыми, а тройку сильнейших закрыла команда школы города Жанаозена.

    В соревнованиях среди учениц 5-6 классов лучшими оказались школьницы из Мунайлы, а ученицы из Каракии на этот раз стали серебряными призерами. Учащиеся образовательной школы имени Алтынсарина Бейнеуского района привезли домой бронзовые медали, а также кубки и грамоты. Такие же награды получили все победители и призеры.

    Кроме того, учащиеся были награждены в номинациях «За активное участие» и «Лучший игрок». Команды-победители получили путевки в финал республиканского конкурса.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Спорт Мангистауская область Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Команда Казахстана по фехтованию завоевала «серебро» ЧА
    «Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов
    Как выглядят спортивные арены Азиатских игр в Китае
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски