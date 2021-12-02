Соревнование роботов «ETU Robocon 2021» проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит II республиканский чемпионат по робототехнике среди вузов «ETU Robocon 2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочено ко Дню Первого Президента РК и посвящено 30-летию Независимости, и реализуется в рамках развития программ «Цифровой Казахстан» и «Рухани жаңғыру».

В Фонде Нурсултана Назарбаева, который является организатором соревнования, пояснили, что целью проекта является получение молодыми талантливыми казахстанцами современных знаний и навыков для дальнейшей реализации потенциала в области новых технологий и робототехники, будь то создание стартапов, разработка инновационных решений, программирование, инженерия.

Открывая чемпионат, директор Представительства Фонда Нурсултана Назарбаева в Алматы Сергей Тохтаров отметил, что данный чемпионат – масштабная площадка, где казахстанские студенты могут проявить себя, показать свои силы в роботостроительстве, получить авторитетную поддержку от наставников и внести свой вклад в развитие цифровизации Казахстана.

«Казахстанская молодежь достойно проявляет себя в самых разных сферах - в культуре, искусстве, науке, исследованиях, инновациях, демонстрируя высокий уровень мастерства, потенциала, способностей. Фонд Нурсултана Назарбаева в целях выявления и поддержки одаренных молодых казахстанцев, активно поддерживает подобные проекты, направленные на раскрытие талантов молодого поколения республики», — добавил спикер.

Участников чемпионата поздравил вице-министр образования и науки Республики Казахстан Куаныш Ергалиев, который подчеркнул, что «ETU Robocon 2021» направлен на поддержку и развитие интереса к роботототехнике среди молодежи. Он также напомнил, что первый чемпионат прошел при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева в 2019 году на высоком уровне, где приняли участие инициативные группы студентов отечественных вузов, в которых создавались новые лаборатории робототехники, полностью оснащенные для производства роботов.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в своей речи заявил, что робототехника – одно из ключевых направлений технологического прорыва. Этот чемпионат можно рассматривать как тренировку к будущей конкуренции на мировых рынках технологий.

«С радостью приветствую вас в Алматы. Алматы город юности, студенческий и деловой центр страны. Алматы открыт для молодых талантов и смелых начинаний. Каждому из вас желаю удачи на чемпионате и в жизни. Уверен, что «Robocon 2021» откроет вам новые возможности профессионального роста, общения, творчества. Чемпионат «ETU Robocon 2021» можно рассматривать как тренировку к будущей конкуренции на мировых рынках технологий», - обратился к конкурсантам заместитель акима города.

Чемпионат «ETU Robocon 2021» – это соревнование между студенческими командами по робототехнике на базе платформы Arduino. Он дает возможность молодым ученым создавать роботов «с нуля», начиная с конструкции и механики, затем электроники и заканчивая написанием программы интеллекта робота. Таким образом, каждый участник чемпионата — это уже готовый молодой специалист, пригодный на должность младшего лаборанта в любой научный институт, занимающийся наукой в сфере ИТ, электроники и робототехники.

В этом году в «ETU Robocon 2021» принимают участие 13 студенческих команд из Нур-Султана, Алматы, Кызылорды, Павлодара, Усть-Каменогорска и Алматинской области.

До самого чемпионата юные конструкторы на базе своих вузов при помощи менторов собрали по два робота: автоматизированный и управляемый. На это у них ушло от шести до восьми месяцев. Задача первого – отправить «ракету» на импровизированную планету, а второй должен двигаться по определённой траектории и загружать шарики в лунку.

Отметим, что все роботы собраны с нуля, причем из подручных средств – картона, пластика, металла, батареек, веревок и прочего. Фантазия участников здесь не ограничена. Главное условие – устройство должно работать на платформе Arduino. Это небольшая плата с собственным процессором и памятью. В процессор загружается написанная заранее программа со всеми нужными параметрами, через которую происходит управление роботом.

Все действие происходит на специально оборудованном игровом поле, которое в этот раз развернули в ледовом дворце Almaty Arena.

«Мы сегодня подготовили большое поле, которое делится на две зоны. Две команды выходят одновременно на поле и в течение трех минут должны выполнить специальную операцию своим роботом. У каждой команды по два робота: автоматизированный и управляемый. За каждую правильно выполненную работу они получают очки», - пояснил председатель оргкомитета Медет Турганбаев.

Он уточнил, что все детали для разработки робота можно купить в магазинах или же заказать из других стран. Каждой команде организаторы выделили по 100 тысяч тенге, чтобы могли реализовать свои идеи.

«100 тысяч тенге - это подъёмное средство для создания небольшого робота. А если вузы готовы профинансировать, то могут выделить дополнительные средства», - добавил он.

Спикер подчеркнул, что это мероприятие дает возможность развивать сферу роботостроения и поднять уровень цифровизации в стране.

Роботы, созданные конкурсантами, оценивает компетентное жюри. В него вошли Василий Сербин, заведующий кафедрой IT Евразийского технологического университета, ассоциированный профессор, профессор РАЕ, кандидат технических наук; Дастан Рахатов, основатель проекта «Бозбала», основатель школы робототехники BOSHON, руководитель Лаборатории робототехники и новых технологий при Фонде Нурсултана Назарбаева; Абдулазизжон Вафаев, руководитель образовательных проектов Инновационного центра «DOSTI»; Николай Верещагин, член Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева, руководитель проектной группы «ЛЕС»; Тимур Булдыбаев, директор Информационно-ресурсного департамента Almaty Management University.

Победители соревнования, чьи имена станут известны позже, будут награждены ценными призами в виде 3D-принтера, квадрокоптера, ноутбука, а также скидками и грантами на обучение в Евразийском технологическом университете.

Стоит отметить, что мероприятие проходит со строгим соблюдением санитарных норм.

Соревнование роботов организовали Фонд Нурсултана Назарбаева, Евразийский технологический университет и компания TMK Development Group при поддержке акимата Алматы.