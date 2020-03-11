Сопроводительные накладные на алкоголь, табак и нефтепродукты хотят объединить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев рассказал о работе по совершенствованию налоговой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализуются проекты, направленные на цифровизацию налогового и таможенного администрирования и бизнес-процессов субъектов предпринимательства. Выстраиваемая национальная система представляет собой комплекс информационных систем, направленных на обеспечение документальной и физической прослеживаемости. Это даст возможность анализировать ценообразование и отслеживать всю цепочку движения товаров по стране», - сказал Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, документальная прослеживаемость производится в системах «Астана-1», «Электронные счета-фактуры» с модулем «Виртуальный склад» и вывод товара из оборота через онлайн-ККМ.

«Отмечу, что в конце прошлого года в промышленную эксплуатацию сдана ИС «Астана-1», являющаяся первоначальным этапом прослеживаемости. В текущем году планируется реализация новых задач, направленных на дальнейшее развитие системы (к примеру, интеграция с ГТУ КНР по онлайн-обмену экспортными декларациями). Основой документальной прослеживаемости является ИС «Электронные счета-фактуры». Для удобства пользования ИС ЭСФ, нами запланирована разработка мобильного приложения для обеспечения мобильного доступа в систему», - отметил спикер.

Он также сообщил, что в текущем году планируется реализовать сопроводительные накладные на товары, которые заменят действующие сегодня 3 разных сопроводительных накладных – на алкогольную, табачную продукции и нефтепродукты.

«Физическую прослеживаемость обеспечивает система «Маркировка и прослеживаемость товаров». Сегодня это только на определенные товары, такие как меховые изделия, табачная и алкогольная продукции. По итогам пилотов будет определена стоимость цифровой марки и, в целом, общие затраты по внедрению маркировки (обязательная маркировка на табачную продукцию планируется в четвертом квартале текущего года», - заключил М. Султангазиев.