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Соперника казахстанца на вечере бокса в Москве едва не сняли из-за перевеса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Константин Брусенский успешно прошел взвешивание перед боем в Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанский боксер Константин Брусенский успешно прошел взвешивание перед боем в Москве. Его вес составил 60,1 килограмма. Соперник казахстанца Дагир Качакаев из Москвы уложился в вес не с первого раза. Из-за большого перевеса оппонента даже встал вопрос об отмене боя.
Но на повторном взвешивании в день поединка Качакаев показал на весах 62 килограмма и был допущен к бою.
Напомним, вечер бокса под девизом «Дерись и побеждай» состоится в УСК «Крылья Советов» в Москве сегодня, 23 декабря. В главном поединке встретятся представитель Казахстана Айдос Ербосынулы и бельгиец Илиас Ачергуи, которые оспорят титул
WBO Global. Также в файт-карде представлены бои с участием Али Балоева, Нурсултана Жанабаева, Сергея Лубковича и других популярных боксеров.
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