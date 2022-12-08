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    Соперник Жанкоша Турарова прилетел в Казахстан и готов к бою

    8 Декабря 2022, 20:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Венесуэлец Луис Энрике, ранее заявивший, что нокаутирует казахстанского боксера Жанкоша Турарова и заберет пояс, прилетел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организаторы турнира, встретившие его в аэропорту мегаполиса, сообщили, что боксер выглядит бодро. Луис Энрике коротко ответил им, что полностью готов к бою и уверен в своей победе.

    11 декабря непобежденный Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) сразится против венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО), где на кону будет стоять чемпионский титул IBO Intercontinental.

    Луис Энрике в своем последнем бою в эфире DAZN победил нокаутом опасного румынского оппонента, а Жанкош в прошлом году в Астане за 45 секунд в первом раунде досрочно отправил на канвас египтянина. Бой 11 декабря станет промежуточным и важным испытанием в его карьере перед охотой за основной титул IBO.

    Впервые в истории страны этот боксерский поединок покажут миру через известную платформу DAZN. В рамках вечера бокса на профессиональный ринг выйдут именитые спортсмены.

    Молодой нокаутер Елхан Табынбаев (5-0, 3 КО) выйдет против бразильца Матэуса Де Сильвы (7-0, 3 КО) за престижный титул WBC Intercontinental. Ангелина Лукас (2-0, 1 KO) оспорит звание чемпиона мира по версий UBO с Лулу Каяге (8-8-4, 2 КО) из Танзании.

    Боец нокаутер Арман Ашимов проверит себя в профи-боксе против опытного грузина Бухити Татишвили с тремя победами. Известный актер и звезда ММА Еркебулан Токтар так же сделает свой дебют в профессионалах в бою с иранцем Амиром Ярани. Кроме того, на ринг выйдут Алихан Толенбаев (2-0, 1 КО) и Адлан Сельмурзаев (4-0, 3 КО).

    Фото: instagram.com/movidapromotions

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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