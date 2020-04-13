Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Соотечественники из Монголии поблагодарили Президента Казахстана

    13 Апреля 2020, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства поступило благодарственное письмо от наших соотечественников из Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Представители казахской диаспоры Монголии высказали признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что он держит на личном контроле вопросы государственной поддержки молодых людей, находящихся на учебе в Казахстане», - сообщил в Facebook Берик Уали.

    «Разрешите передать Вам самые теплые приветствия от имени казахских соотечественников, проживающих в соседней Монголии! Пусть удача сопутствует Вашей деятельности. Пусть крепнет авторитет Казахстана! Мы просим у Всевышнего, чтобы скорее завершилась эта охватившая весь мир эпидемия и наступило время благополучия и спокойствия», – такими словами начинается письмо, адресованное Президенту Казахстана. Авторы пишут о ситуации, которая сложилась, когда оборвались связи между нашими государствами: «После того, как закрылись границы и было прекращено авиационное и автомобильное сообщение, наши дети остались в Республике Казахстан. Нас это очень сильно тревожило. Надо признать, у нас были и беспокойство, и растерянность.

    Однако все наши сомнения оказались напрасными. Во-первых, благодаря Вашей личной поддержке, во-вторых, благодаря помощи Министерства образования и науки и Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева наши дети, обучающиеся на подготовительном отделении, находятся сегодня в полном здравии и благополучии. Об этом они рассказывают нам каждый день по телефону. Это успокоило нас и придало уверенности.

    Дорогой Касым-Жомарт Кемелулы! Мы убеждены, что наши дети, которые завтра станут студентами, а затем и квалифицированными специалистами, будут способствовать укреплению сотрудничества Казахстана и Монголии», – говорится в письме, которые подписали 13 родителей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Монголия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане