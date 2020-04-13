Соотечественники из Монголии поблагодарили Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства поступило благодарственное письмо от наших соотечественников из Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Представители казахской диаспоры Монголии высказали признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что он держит на личном контроле вопросы государственной поддержки молодых людей, находящихся на учебе в Казахстане», - сообщил в Facebook Берик Уали.

«Разрешите передать Вам самые теплые приветствия от имени казахских соотечественников, проживающих в соседней Монголии! Пусть удача сопутствует Вашей деятельности. Пусть крепнет авторитет Казахстана! Мы просим у Всевышнего, чтобы скорее завершилась эта охватившая весь мир эпидемия и наступило время благополучия и спокойствия», – такими словами начинается письмо, адресованное Президенту Казахстана. Авторы пишут о ситуации, которая сложилась, когда оборвались связи между нашими государствами: «После того, как закрылись границы и было прекращено авиационное и автомобильное сообщение, наши дети остались в Республике Казахстан. Нас это очень сильно тревожило. Надо признать, у нас были и беспокойство, и растерянность.

Однако все наши сомнения оказались напрасными. Во-первых, благодаря Вашей личной поддержке, во-вторых, благодаря помощи Министерства образования и науки и Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева наши дети, обучающиеся на подготовительном отделении, находятся сегодня в полном здравии и благополучии. Об этом они рассказывают нам каждый день по телефону. Это успокоило нас и придало уверенности.

Дорогой Касым-Жомарт Кемелулы! Мы убеждены, что наши дети, которые завтра станут студентами, а затем и квалифицированными специалистами, будут способствовать укреплению сотрудничества Казахстана и Монголии», – говорится в письме, которые подписали 13 родителей.