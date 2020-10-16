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    Сооронбаю Жээнбекову предоставлен статус экс-президента Кыргызстана

    16 Октября 2020, 19:19

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об экс-президенте КР Сооронбае Жээнбекове. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Как сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в соответствии с Законом КР «О гарантиях деятельности президента КР и статусе экс-президента КР» экс-президенту КР сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством.

    Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.

    Напомним, 15 октября Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. В этот же день премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Кыргызстан
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