Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в параде: у двоих его сотрудников выявлен коронавирус

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В сопровождении президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в г. Москву у двоих человек вышли положительные анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в аппарате президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Согласно алгоритму, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат», - говорится в сообщении.

Как отмечается, положительный результат обнаружен у заведующего отделом внешней политики аппарата президента КР Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны.

В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 июня, с рабочим визитом прибыл в Москву.

Жээнбеков по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина должен был принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в Москве начался парад Победы. Вместе с В. Путиным и К. Токаевым на параде также присутствуют лидеры Беларуси, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

В этот же день парады в честь 75-летия Победы проходят еще в 27 городах России, в том числе в 8 городах-героях и 19 городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов и объединений. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей. Торжественные мероприятия завершатся праздничными салютами, которые состоятся в 23 часа во всех 28 городах РФ.