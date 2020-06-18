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    Сооронбай Жээнбеков пожелал Елбасы скорейшего выздоровления в телефонном разговоре

    18 Июня 2020, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    В ходе беседы Сооронбай Жээнбеков пожелал Елбасы скорейшего выздоровления и возвращения в самое ближайшее время к повседневной деятельности на благо казахстанского народа.

    Нурсултан Назарбаев поблагодарил Президента Кыргызской Республики за теплые слова и выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских отношений между двумя братскими государствами.

    Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

    Автор:

    Кыргызстан Первый Президент - Елбасы
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