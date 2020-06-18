Новости
Сооронбай Жээнбеков пожелал Елбасы скорейшего выздоровления в телефонном разговоре
18 Июня 2020 18:38
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Новости по темеАссоциации боевых искусств Казахстана и «Qazaq kuresi» пожелали выздоровления Нурсултану Назарбаеву Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр пожелал Елбасы скорейшего выздоровления Скорейшего восстановления Елбасы пожелал КНБ РК
В ходе беседы Сооронбай Жээнбеков пожелал Елбасы скорейшего выздоровления и возвращения в самое ближайшее время к повседневной деятельности на благо казахстанского народа.
Нурсултан Назарбаев поблагодарил Президента Кыргызской Республики за теплые слова и выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских отношений между двумя братскими государствами.
Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Ассоциации боевых искусств Казахстана и «Qazaq kuresi» пожелали выздоровления Нурсултану Назарбаеву
- Коллектив КНБ желает скорейшего восстановления Елбасы
- Скорейшего восстановления Елбасы пожелал КНБ РК
- Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр пожелал Елбасы скорейшего выздоровления
- Высокую загруженность коронавирусных стационаров в столице отмечает Минздрав
- Не паниковать при выявлении коронавируса призвала ведущий инфекционист РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Малика Мурсалимова
954-047