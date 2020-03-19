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    Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства

    19 Марта 2020, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса.

    По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии.

    Собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

    Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

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    Президент Казахстана Акорда Кыргызстан Пневмония в Китае
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