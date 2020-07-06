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    Сооронбай Жээнбеков поздравил Елбасы с юбилеем

    6 Июля 2020, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Сооронбай Жээнбеков поздравил Елбасы с Днем 80-летия, пожелав крепкого здоровья, долголетия и достижения новых успехов в многогранном государственном труде.

    Президент Кыргызстана отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связано успешное развитие Казахстана и рост благосостояния его народа, а опыт и авторитет Лидера нации играет исключительно ценную роль для развития интеграционных процессов в регионе.

    Елбасы поблагодарил С.Жээнбекова за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем укреплении исторически сложившихся добрососедских связей между двумя братскими странами.

    Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кыргызстан Первый Президент - Елбасы
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