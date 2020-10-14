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    Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства

    14 Октября 2020, 16:25

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал Указ «О назначении Премьер-министра и членов Правительства Кыргызской Республики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Так, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить:

    — Жапарова Садыра Нургожоевича Премьер-министром Кыргызской Республики;

    — Новикова Артема Эдуардовича первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

    — Мамытканова Максата Суйуналиевича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

    — Исмаилову Аиду Жекшенбаевну вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

    — Сабирова Равшанбека Азатовича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

    — Аманбаева Бактыбека Абдилашимовича Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики;

    — Казакбаева Руслана Айтбаевича министром иностранных дел Кыргызской Республики;

    — Джаманкулова Марата Тургунбаевича министром юстиции Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

    — Мукашева Кыялбека Белековича министром финансов Кыргызской Республики;

    — Муканбетова Санжара Турдукожоевича министром экономики Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

    — Ниязбекова Улана Омокановича министром внутренних дел Кыргызской Республики;

    — Бейшеналиева Алмазбека министром образования и науки Кыргызской Республики;

    — Бейшеналиева Алымкадыра Савирдиновича министром здравоохранения Кыргызской Республики;

    — Бердалиева Бакыта Чырмашбаевича министром транспорта и дорог Кыргызской Республики;

    — Чодуева Эркинбека Урайымовича министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

    — Ажикеева Бообека Эргешевича министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

    — Кадырбекова Нуржигита Кадырбековича министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

    — Кочкорова Улукбека Тойчубаевича министром труда и социального развития Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

    — Сагынбаева Жиргалбека Калмуратовича председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

    — Исмаилова Алтынбека Джапаровича председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Кыргызстан
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