Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал Указ «О назначении Премьер-министра и членов Правительства Кыргызской Республики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Так, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить:

— Жапарова Садыра Нургожоевича Премьер-министром Кыргызской Республики;

— Новикова Артема Эдуардовича первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

— Мамытканова Максата Суйуналиевича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

— Исмаилову Аиду Жекшенбаевну вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Сабирова Равшанбека Азатовича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

— Аманбаева Бактыбека Абдилашимовича Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики;

— Казакбаева Руслана Айтбаевича министром иностранных дел Кыргызской Республики;

— Джаманкулова Марата Тургунбаевича министром юстиции Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Мукашева Кыялбека Белековича министром финансов Кыргызской Республики;

— Муканбетова Санжара Турдукожоевича министром экономики Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Ниязбекова Улана Омокановича министром внутренних дел Кыргызской Республики;

— Бейшеналиева Алмазбека министром образования и науки Кыргызской Республики;

— Бейшеналиева Алымкадыра Савирдиновича министром здравоохранения Кыргызской Республики;

— Бердалиева Бакыта Чырмашбаевича министром транспорта и дорог Кыргызской Республики;

— Чодуева Эркинбека Урайымовича министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Ажикеева Бообека Эргешевича министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— Кадырбекова Нуржигита Кадырбековича министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

— Кочкорова Улукбека Тойчубаевича министром труда и социального развития Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Сагынбаева Жиргалбека Калмуратовича председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

— Исмаилова Алтынбека Джапаровича председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.