Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Казахстан за оказанную Кыргызстану помощь и поддержку

    13 Мая 2020, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил глубокую благодарность за предоставленную гуманитарную помощь и поддержку, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

    «Мы ценим поддержку братской страны в трудные времена, а также вклад и усилия казахстанской стороны в борьбу с пандемией коронавируса в Центральной Азии. Уверен, что наши дружественные, добрососедские, союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами будут и впредь развиваться на основе взаимопонимания», – говорится в телеграмме.

    Сооронбай Жээнбеков пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов на государственной службе, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.

    Автор:

    Президент Казахстана Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC