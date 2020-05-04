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    Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь

    4 Мая 2020, 14:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.

    Президенты дали положительную оценку тесной и слаженной работе правительств по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов.

    Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь.

    «Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и Вашу личную поддержку», – заявил лидер Кыргызстана.

    Стороны также отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между двумя государствами.

    В целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане.

    Переговоры состоялись по инициативе казахской стороны.

    Как сообщалось, Казахстан отправил 800 тонн муки в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Кыргызстан
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