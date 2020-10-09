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    Сооронбай Жээнбеков: Как только страна встанет на путь законности, готов уйти с поста Президента

    9 Октября 2020, 08:22

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся политической ситуацией в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Президента КР.

    Ниже текст обращения Главы государства:

    «Дорогие соотечественники!

    Политическая ситуация в стране достигла критической точки.

    Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.

    Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность.

    Вместе с тем необходимо отправить в отставку Премьер-министра и членов Правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового Премьер-министра и членов Правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и Указ Президента. Я готов подписать соответствующие Указы, жду постановлений Жогорку Кенеша.

    Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша.

    Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества.

    Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста Президента Кыргызской Республики.

    Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!»

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    Кыргызстан
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