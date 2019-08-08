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    Сооронбай Жээнбеков: Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР

    8 Августа 2019, 12:13

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности КР, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаевгрубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивлениепроведению следственных мероприятий в рамках закона.

    Жээнбеков отметил, что Кыргызстан является правовымгосударством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требованийзакона всеми гражданами.

    Глава государства обратился к членам Советабезопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий посохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимопринять безотлагательные меры.

    Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министрвнутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитовпредставили информацию по сложившейся ситуации.

    По итогам заседания было принято соответствующеерешение.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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