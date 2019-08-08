Сооронбай Жээнбеков: Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности КР, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаевгрубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивлениепроведению следственных мероприятий в рамках закона.
Жээнбеков отметил, что Кыргызстан является правовымгосударством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требованийзакона всеми гражданами.
Глава государства обратился к членам Советабезопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий посохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимопринять безотлагательные меры.
Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министрвнутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитовпредставили информацию по сложившейся ситуации.
По итогам заседания было принято соответствующеерешение.