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    Сообщника Мухтара Аблязова экстрадировали из Грузии

    30 Октября 2020, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 октября текущего года сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции при содействии Комитета национальной безопасности из Грузии экстрадирован бывший член правления - управляющий директор АО «БТА Банк» Асылмурат Рамазанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Асылмурат Рамазанов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму более 249 млрд. тенге, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова.

    С целью уклонения от уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики.

    Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами он задержан МВД Грузии.

    В настоящее время Рамазанов водворен в следственный изолятор города Алматы.

    Напомним, 15 октября состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда № 2 г. Алматы в отношении еще одного сообщника преступного сообщества Мухтара Аблязова – Ибрагимова Рустема Шамильевича, экстрадированного из Объединенных Арабских Эмиратов. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

    Ранее был осужден еще один сообщник Аблязова – Ауесканов Марат. Суд, приняв во внимание добровольное возвращение Ауесканова, полное признание вины, активное сотрудничество со следствием и малозначительность его роли, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Генпрокуратура Судебный процесс
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