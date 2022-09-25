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Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Сентября 2022, 13:01
Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Объявлен в розыск сообщник Кайрата Сатыбалдыулы - гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба Казахстана продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

«В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыұлы Қ. – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий», - говорится в сообщении Антикора.

Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Кайрата Сатыбалдыулы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Кайрата Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.

«С февраля текущего года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по ст. 218 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск», - Агентство РК по противодействию коррупции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана.

В августе Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.

Сообщалось, что в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге или более 500 млн долларов США. В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследовались уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

В четверг стало известно, что прокурор запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.


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