Сообщник Аблязова вернул Казахстану 6,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба совместно с Генеральной прокуратурой РК продолжает уголовное преследование в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова и его сообщников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время обеспечено дополнительное возмещение нанесенного преступной группой ущерба в размере 6,3 млрд. тенге. Речь идет о средствах БТА Банк, похищенных путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольной Аблязову оффшорной компании и инвестированных в строительство крупного бизнес-центра в Москве», - сообщила в Telegram Антикоррупционная служба.

По информации ведомства, продолжается работа по экстрадиции и добровольному возвращению в Казахстан скрывающихся от правосудия лиц и восстановлению ущерба в рамках других преступных эпизодов.