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    Сообщник Аблязова вернул Казахстану 6,3 млрд тенге

    25 Ноября 2020, 19:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба совместно с Генеральной прокуратурой РК продолжает уголовное преследование в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова и его сообщников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В настоящее время обеспечено дополнительное возмещение нанесенного преступной группой ущерба в размере 6,3 млрд. тенге. Речь идет о средствах БТА Банк, похищенных путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольной Аблязову оффшорной компании и инвестированных в строительство крупного бизнес-центра в Москве», - сообщила в Telegram Антикоррупционная служба.

    По информации ведомства, продолжается работа по экстрадиции и добровольному возвращению в Казахстан скрывающихся от правосудия лиц и восстановлению ущерба в рамках других преступных эпизодов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Коррупция Генпрокуратура
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