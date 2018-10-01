Сообщество инвалидов: Безбарьерная среда - важный момент Послания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Люди с ограниченными возможностями Казахстана с воодушевлением приняли слова Президента РК по созданию безбарьерной среды. Об этом сообщил председатель общественного объединения инвалидов Центр «Независимая жизнь «ДОС» Дина Ердилдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщество инвалидов с воодушевлением восприняло ежегодное Послание Президента страны. Особое внимание Глава государства уделил безбарьерной среде для лиц с ограниченными возможностями. Мы на сегодняшний день тоже ставим перед собой задачи по созданию безбарьерной среды для наших граждан с инвалидностью. Президент постоянно отмечает, что людям с ограниченными возможностями надо уделить внимание, что люди с ограниченными возможностями не могут работать, как все наши сограждане, жить полноценной жизнью. В последние годы созданию безбарьерной среды уделяется большое внимание. Сегодня люди с инвалидностью могут работать, создавать семьи, заниматься спортом, посещать культурно-массовые мероприятия», - рассказала Дина Ердилдинова в ходе заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Главы государства.

Напомним, выступая с Посланием народу Казахстана, Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что особое внимание должно быть уделено созданию «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями.

«Их в стране немало. Им надо создать комфортные условия для того, чтобы они смогли спокойно попасть и в больницы, и школы, и другие учреждения», - отметил Нурсултан Назарбаев.