Сообщения СМИ о массовом падеже скота в ВКО не подтвердились – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области отсутствует падеж сельскохозяйственных животных от особо опасных болезней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

В связи с сообщениями СМИ о якобы массовой гибели скота от неизвестной болезни в селе Шиликты Зайсанского района Восточно-Казахстанской области Министерство сельского хозяйства сообщает, что на сегодняшний день в Шиликтинском сельском округе отсутствует падеж сельскохозяйственных животных от особо опасных болезней.

По информации пресс-службы, массовая гибель скота в одном из хозяйств региона наблюдалась в начале мая текущего года. Тогда была зафиксирована гибель 102 ягнят из-за анаэробного интертоксина. При этом в ходе осмотра пастбищ ядовитые или инородные тела не были выявлены, у взрослых овец никаких признаков заболевания не наблюдалось.

В этой связи ветеринары провели разъяснительную работу, в ходе которой владельцу хозяйства сообщили о том, что в данном случае компенсация государства за павший скот не положена.

В 2020 году и в первом полугодии текущего года ветеринарные службы местных исполнительных органов своевременно провели комплекс противоэпизооотических мероприятий и на текущий момент все сельхозживотные в Казахстане провакцинированы против особо опасных болезней.

После падежа ягнят, случившегося в мае текущего года, поголовье скота Шиликтинского сельского округа находится под строгим контролем ветеринарных специалистов. Поэтому сообщения о том, что в селе Шиликты от заболевания вновь массово гибнет скот, являются либо непроверенными, либо заведомо ложными.