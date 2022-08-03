Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сообщения о взрывчатке в судах проверяют в Павлодаре
3 Августа 2022 20:14

Сообщения о взрывчатке в судах проверяют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сообщение о взрывном устройстве, заложенном в Павлодарском областном суде и Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, пришло по электронной почте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре в 14:53 на электронные адреса Павлодарского областного суда и Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области, поступило сообщение, о том, что​ в зданиях заложено взрывное устройство», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

На место происшествия сразу прибыли все силы экстренного реагирования. Эвакуированы люди.

«На месте работают саперы, проводится осмотр здания», - дополнили в правоохранительных органах.

Аналогичные сообщения поступили и в суды Актогайского, Майского районов и района Аққулы. Проводятся необходимые мероприятия.

ДП Павлодарской области напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ранее в департамент полиции Алматы поступило сообщение о минировании Центральной городской клинической больницы. Спустя некоторое время в полиции сообщили, что информация оказалась ложной.


Читайте также
Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
Столкновение поезда с авто в Алматинской области: умер еще один человек
Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
Три человека погибли в результате нападения на детский сад в Китае
Четырнадцать человек утонули в Атырауской области с начала года
Пилотный проект по сервисной полиции стартовал в Павлодаре
Популярное
1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив