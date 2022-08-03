3 Августа 2022 20:14

Сообщения о взрывчатке в судах проверяют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сообщение о взрывном устройстве, заложенном в Павлодарском областном суде и Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, пришло по электронной почте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре в 14:53 на электронные адреса Павлодарского областного суда и Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области, поступило сообщение, о том, что​ в зданиях заложено взрывное устройство», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

На место происшествия сразу прибыли все силы экстренного реагирования. Эвакуированы люди.

«На месте работают саперы, проводится осмотр здания», - дополнили в правоохранительных органах.

Аналогичные сообщения поступили и в суды Актогайского, Майского районов и района Аққулы. Проводятся необходимые мероприятия.

ДП Павлодарской области напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ранее в департамент полиции Алматы поступило сообщение о минировании Центральной городской клинической больницы. Спустя некоторое время в полиции сообщили, что информация оказалась ложной.