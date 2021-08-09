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    Сообщения о массовом падеже скота в Балхашском районе не подтвердились – Минсельхоз

    9 Августа 2021, 18:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сведения о массовой гибели скота в селе Балатопар Балхашского района Алматинской области не соответствуют реальному положению дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

    8 августа, по поручению и. о. министра Е. Карашукеева, в сельский округ Балатопар Балхашского района Алматинской области направлена рабочая группа сотрудников министерства.

    По информации ведомства, была проведена встреча с жителями и руководителями крестьянских хозяйств. В ходе встречи местные жители не подтвердили массовый падеж скота, а также опровергли информацию о дефиците кормов.

    По словам жителей, имеющиеся сенокосные угодья в полной мере позволяют обеспечить заготовку грубых кормов на предстоящую зимовку. Кроме того, дополнительно можно проводить заготовку кормов на побережье озера Балхаш, расположенного на расстоянии 25-30 км от села Балатопар.

    Посещены сенокосные угодья села Топар и Желторангы, где заготовку сена осуществляла бригада из семи человек, с использованием сельхозтехники.

    «В целом, на территории сельского округа Балатопар и Балхашского района признаков засухи не наблюдается. Сенокосные угодья предоставляются аграриям Жамбылского и Илийского районов, а также соседним районам Жамбылской области», - отметили в ведомстве.

    Таким образом, и нформация о массовой гибели скота, опубликованная в СМИ не соответствует действительности и не имеет под собой оснований.

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    Алматинская область СМИ Минсельхоз Сельское хозяйство Общество
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