Сообщения о массовом падеже скота в Балхашском районе не подтвердились – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сведения о массовой гибели скота в селе Балатопар Балхашского района Алматинской области не соответствуют реальному положению дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

8 августа, по поручению и. о. министра Е. Карашукеева, в сельский округ Балатопар Балхашского района Алматинской области направлена рабочая группа сотрудников министерства.

По информации ведомства, была проведена встреча с жителями и руководителями крестьянских хозяйств. В ходе встречи местные жители не подтвердили массовый падеж скота, а также опровергли информацию о дефиците кормов.

По словам жителей, имеющиеся сенокосные угодья в полной мере позволяют обеспечить заготовку грубых кормов на предстоящую зимовку. Кроме того, дополнительно можно проводить заготовку кормов на побережье озера Балхаш, расположенного на расстоянии 25-30 км от села Балатопар.

Посещены сенокосные угодья села Топар и Желторангы, где заготовку сена осуществляла бригада из семи человек, с использованием сельхозтехники.

«В целом, на территории сельского округа Балатопар и Балхашского района признаков засухи не наблюдается. Сенокосные угодья предоставляются аграриям Жамбылского и Илийского районов, а также соседним районам Жамбылской области», - отметили в ведомстве.

Таким образом, и нформация о массовой гибели скота, опубликованная в СМИ не соответствует действительности и не имеет под собой оснований.