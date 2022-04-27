Сообщения о бомбах получили несколько десятков учебных заведений Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили 26 апреля т.г. на электронные адреса нескольких десятков учебных заведений в столице и других городах. Об этом говорится в тексте обращения к гражданам генерального прокурора Республики Казахстан Асета Чиндалиева, передает МИА «Казинформ».

По словам генпрокурора, все сообщения проверены и не подтвердились. В то же время был нарушен учебный процесс, сотни учащихся и преподавателей были эвакуированы. Сейчас идет поиск преступников.

«В последнее время участились случаи заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Как правило, сообщается о наличии взрывного устройства в учебных заведениях, торговых центрах, аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей. Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы», - проинформировал А.Чиндалиев.

Как отмечается в обращении, экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому действительно угрожает опасность или нужна срочная помощь. Кроме того, нарушается нормальный режим работы предприятий, которые стали объектом такой атаки. Как следствие, это может привести к панике и жертвам при эвакуации людей.

Ранее, 31 марта 2022 года, на электронный адрес столичного аэропорта также поступало письмо «о заложенной бомбе». С того же адреса направлено подряд еще 6 сообщений о «минировании» столичных ТРЦ «Абу Даби Плаза», «Хан Шатыр», «Мега Силквей» и других объектов. Было эвакуировано порядка 3 тысяч посетителей. Взрывные устройства также не обнаружены. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено виновное лицо. Он дал признательные показания и с санкции суда арестован. Проводится следствие.

«Указанные деяния влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет», - напомнил генпрокурор.

В целом, с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 - к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб.

Практика расследований уголовных дел показала, что для сокрытия следов преступления ложные сообщения в ряде случаев высылаются с электронных адресов и серверов, находящихся за рубежом. Цель таких информационных атак - дестабилизация ситуации в стране и устрашение населения.

С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан, средства массовой информации, пользователей социальных сетей быть бдительными. Не распространять и пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содействие авторам таких сообщений. При наличии сведений о готовящемся или совершенном преступлении просим незамедлительно информировать правоохранительные и специальные органы.