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    Сообщения и комментарии в соцсетях мониторят акимы районов СКО

    6 Декабря 2022, 18:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области акимы районов рассказали на брифинге, как поддерживают связь с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В региональной службе коммуникаций проходят отчеты акимов районов об итогах работы и перспективных планах развития вверенных территорий. Среди статистических данных и плановых показателей сообщают об опыте работы с населением. По заверениям чиновников, они активно реализуют концепцию «слышащего государства».

    6 декабря на брифинге выступали аким района Шал акына Рахат Смагулов и района имени М. Жумабаева – Кайрат Омаров.

    «Для нас очень важно знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие граждан. В районе действуют две газеты, которые информируют об общественно-политической и социально-экономической ситуации. Что касается общественно-политической ситуации, она остается стабильной. Проводимые меры по улучшению освещения улиц, установки камер видеонаблюдения сохраняют низкий уровень правонарушений в районе», - сказал Рахат Смагулов.

    Он добавил, что для мониторинга сообщений и комментариев в социальных сетях создали страницу «Шал акын ауданы SQO», «shalakimat», «Пресс-служба Акимата района Шал акына».

    «Как к акиму района, все жители могут обратиться на мою личную страничку в Facebook. Аккаунты есть у всех 11 сельских округов», - добавил Рахат Смагулов.

    Кайрат Омаров тоже заявил о максимальной открытости работы акиматов. По его словам, действуют несколько официальных аккаунтов в разных социальных сетях, есть Telegram-чат района и WhatsApp чат «народный контроль».

    «У меня есть официальные страницы в социальных сетях. Любой желающий может задать вопрос либо в комментариях к определенному посту, либо в личном чате. Мы постоянно встречаемся с жителями населенных пунктов района. По поднимаемым вопросам и проблемам разрабатывается план действий, пути решения», - заверил Кумар Омаров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Общество
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