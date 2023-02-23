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    Сообщение о побоях в детдоме расследует полиция в Атырау

    23 Февраля 2023, 16:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау департамент полиции отреагировал на появившуюся в социальных сетях информацию о том, что в детском доме «Шанырак» якобы бьют детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователи социальных сетей сообщают, что побоям подверглись девятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Мальчик сообщил об этом, позвонив на телефон доверия.

    «По факту распространенной информации в социальных сетях о детском доме в настоящее время ведется досудебное расследование. Проводится оно по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Происшествия
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