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      Северо-Казахстанская область

    Сообщать о готовящихся актах терроризма просят жителей СКО

    9 Января 2022, 11:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области распространила обращение к жителям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокуроры просят всех, кому известно о попытках или намерениях совершить акт терроризма, незамедлительно обратиться в надзорный орган.

    «Уважаемые жители и гости Северо-Казахстанской области, если вы или ваши близкие стали очевидцами каких-либо правонарушений или преступлений, а также попыток либо намерений к актам терроризма, экстремизма, просим переслать имеющиеся у вас аудио/видеоматериалы, информацию на горячую линию прокуратуры Северо-Казахстанской области по номеру: +7 705 842 73 06 через мессенджеры либо сообщить на телефон доверия прокуратуры области: 8 715 2 36 03 83. Анонимность и безопасность ваших данных гарантируется. Это наш гражданский долг», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

    Пока ситуация в регионе остается стабильной. Как и по всей стране действует режим ЧП. Комендантский час объявлен с 23:00 до 7:00 часов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Общество ЧП-2022
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