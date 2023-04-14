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    Сомали напечатает новые деньги впервые за 30 лет

    14 Апреля 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный приоритет Центрального банка Сомали — восстановить национальную валюту, что позволит ему взять под полный контроль денежно-кредитную политику. Об этом заявил управляющий Центробанка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

    Сомали не печатала новых банкнот с тех пор, как в 1991 году после падения правительства в стране началась гражданская война. Большинство банкнот, бывших в обращении, исчезли или стали слишком изношенными, чтобы их можно было использовать. Их заменили доллары США или фальшивые банкноты, которые часто печатались или доставлялись полевыми командирами и бизнесменами из отколовшихся регионов. В 2017 году Международный валютный фонд подсчитал, что 98% местной валюты, обращающейся в экономике, были фальшивыми.

    «Экономика Сомали долларизирована в течение последних 30 с лишним лет. До тех пор, пока мы вновь не введем сомалийский шиллинг, проводить денежно-кредитную политику в стране будет непросто», - сказал глава ЦБ Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

    Хотя он не назвал сроки перевыпуска валюты, его заместитель Али Ясин Вардхере в январе заявил, что банк нацелился на следующий год.

    Центральный банк начал работать над планами выпуска ценных денежных знаков в 2017 году с помощью МВФ, и впоследствии к этому присоединился Всемирный банк.

    Глава Центробанка Сомали ожидает, что экономика, которая за последние два года столкнулась с многочисленными потрясениями из-за COVID-19, сильной засухи и российско-украинского конфликта, вырастет на 3,1% в 2023 году и немного больше в следующем году.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости
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