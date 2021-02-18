Соляную шахту для лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата открыли в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на базе городского центра социального обслуживания населения для лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата открыли соляную шахту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Городской территориальный центр социального обслуживания населения» при управлении занятости и социальной защиты города Шымкент – полустационарное учреждение, оказывающее услуги. На сегодняшний день в отделении оказываются специальные услуги 76 детям. Из них 62 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для таких детей с ограниченными возможностями в центре открыта соляная шахта», - сообщает пресс-служба акимата города на официальной странице в Instagram.

«Этот метод лечения укрепляет иммунитет, улучшает дыхательную систему, вентиляцию легких. Также помогает при бронхите и простуде. А необычное оснащение специальной соляной комнаты способствует восстановлению тормозных процессов в центральной нервной системе человека. Помещение также оказывает успокаивающее воздействие на чрезмерно активных, тревожных детей», - говорит директор центра Замира Абильдаева.

Также детям центра с этого года по назначению врачей стали давать кислородные коктейли. Он насыщает организм необходимым количеством кислорода и благотворно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Также помогает предотвратить запоры и улучшить работы пищеварительного тракта. По словам врачей, кислородный коктейль повышает защитные свойства организма, стрессоустойчивость и улучшает здоровье.

Специалисты центра проводят ежедневную реабилитацию и занятия физическими упражнениями для улучшения подвижности детей с особыми потребностями. Во время таких тренировок также эффективно используются вертикализаторы и многофункциональные скамейки.



