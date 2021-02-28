Солянка «По-таразски» и зразы «Джамбульские» - что готовят военные повара РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Отборочный этап по подготовке к конкурсу «Полевая кухня» в рамках Армейских международных игр состоялся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в медиацентре Минобороны РК, восемнадцать лучших военных поваров из всех частей РгК «Юг» в Таразе состязались в поварском деле.

«Выявить лучшего военного повара можно с помощью задания от тренера команды майора Куаныша Ыстыбаева, старшего офицера управления тылового обеспечения регионального командования «Юг», - рассказала руководитель пресс-службы армейского ведомства майор Дина Мухаринова. - А задание для поваров следующее: приготовить два первых блюда, два вторых, два салата и кисель. Так в региональном командовании «Юг» начались необычные для большинства, но привычные для военных поваров соревнования. Какими бы опытными ни были наши повара, а волнение всё равно есть, так как победить хочется каждому. Ведь наградой за победу станет путевка на отборочный этап по подготовке к конкурсу «Полевая кухня» в рамках Армейских международных игр. Такие состязания проводятся во всех региональных командованиях Сухопутных войск. И лучшие из лучших продолжат борьбу за право попасть в состав сборной команды Вооруженных сил Казахстана».

«Мы отбираем лучших военнослужащих поваров от каждой воинской части регионального командования «Юг», – пояснил старший офицер управления тылового обеспечения РгК «Юг» майор Ержан Тойлыбаев. - Надеемся, что военнослужащие именно нашего регионального командования достойно будут представлять казахстанскую армию на Армейских международных играх».

Военные повара регионального командования «Юг» готовили свои блюда не в стационарной столовой, а в условиях полевой кухни, где были развернуты передвижные полевые кухни, хлебопекарня и все необходимые принадлежности для приготовления блюд в полевых условиях.

ПП-40 – плита переносная, КП-130 – кухня прицепная, малолитражная кухня, полевой хлебопекарный блок – эта и другая армейская техника, предназначеная для приготовления пищи в полевых условиях.

«Блюда «Полевой кухни» должны быть вкусными, питательными и приготовленными в установленные сроки. С этими требованиями хорошо знакомы военнослужащие Азамат Рахымбаев, Женис Сулейменов, Станислав Селезнев. Они неоднократно принимали участие в подобных конкурсах, завоевывая для команды Вооруженных Сил Казахстана призовые места. По положению конкурса они должны уступить место новичкам. Но зато могут помогать в подготовке к конкурсу молодым военнослужащим. Поэтому сейчас выступают в роли общественных инструкторов. С любовью к родному краю наши военные повара придумали названия своим кулинарным шедеврам - салат «Южный», солянка «По-таразски», зразы «Джамбульские»», - дополнила Дина Мухаринова.