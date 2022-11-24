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    Соловьеву и ему подобным пора научиться считаться с новой геополитической реальностью - Мухтар Кул-Мухаммед

    24 Ноября 2022, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В кулуарах Сената председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал выступления российских экспертов на телеканале «Россия 1», ведущим которого является одиозный Владимир Соловьев, передает МИА «Казинформ».

    «Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные черные списки. Поэтому, озлобившись, бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями. В прошлом на телеканале «Россия 1» он открыто предлагал «долбануть» бомбами Алматы, от которых пришел в ужас даже гость его программы – депутат Госдумы Онищенко.

    На фоне всеобщего неприятия он часто сам выступает и гостей своей программы подталкивает на скандальные, подстрекательские заявления. Причем все это происходит в прямом эфире и в истеричной форме.

    Заявление российского политолога Дмитрия Дробницкого о том, что «следующей проблемой может стать Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы» явно попахивает прямой угрозой в адрес нашей страны.

    Можно было бы не обращать внимание на мнение китчевого эксперта-фантаста Дробницкого, он же – Жуков, если оно не прозвучало бы в эфире государственного канала дружеской нам России, с которой мы состоим в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они, несомненно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России.

    Казахстан вот уже более 30-ти лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью», - сказал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед.
    Сенат Общество Международная деятельность РК
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