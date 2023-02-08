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    Солнечные батареи на $1 млрд установят в Ташкенте

    8 Февраля 2023, 22:52

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана на внедрение возобновляемых источников энергии планируется направить 1 млрд долларов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросу энергодефицита в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

    Глава Узбекистана отметил, что в столице постоянно растет спрос на электроэнергию и природный газ. Для решения проблем энергодефицита в Ташкенте планируется использовать потенциал возобновляемой энергетики.

    «Благодаря этому, согласно расчетам, ожидаемый в 2023 году спрос на энергию в объеме 240 млн кВт.ч можно перекрыть более чем в 4 раза, вырабатывая 1,08 млрд кВт.ч энергии», - сказал Шавкат Мирзиёев.

    Для этого на крышах многоквартирных домов, объектов социальной сферы, зданий государственных органов и частных предприятий, территориях промышленных зон и автопарковок планируется установить солнечные панели общей мощностью 2000 МВт.

    «Город направит 1 миллиард долларов на внедрение возобновляемых источников энергии», - отметил президент.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 2023 года госучреждения, объекты экономики и домохозяйства будут поэтапно переводить на альтернативное энергоснабжение.

    Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

    На фоне морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева. В целях повышения энергоэффективности жилого фонда правительство Узбекистана намерено утеплить более 30 тысяч многоэтажных домов базальтовым покрытием и перевести их на альтернативные источники энергии.


    Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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