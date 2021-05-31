Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Солнечное затмение увидят казахстанцы 10 июня

    31 Мая 2021, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди ближайших астрономических событий года - предстоящее 10 июня 2021 года солнечное затмение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, в течение текущего года ожидается два лунных и два солнечных затмения. О первом лунном затмении года, с которого начался коридор затмений, и о влиянии его на людей, мы уже рассказывали

    10 июня 2021 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск Солнца, даже когда их центры в небе совпадут. Полоса наиболее привлекательной кольцеобразной фазы пройдет по Северной Америке, Ледовитому океану, затем по северо-восточным далям России, по Чукотке.

    На территории Казахстана будут видны лишь частные фазы затмения, которое может быть и незамеченным, если не посмотреть на солнце. Явление произойдет во второй половине дня 10 июня 2021 года, сообщают специалисты.

    Такую же картину частичного солнечного затмения увидят жители России, Украины, Беларуси, стран Балтии, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной.

    Визуализацию хода затмения для своей местности можно будет увидеть с помощью ресурса «Time&Date» (нужно кликнуть левой кнопкой мыши на карту).

    Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане