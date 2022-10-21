Солнечное затмение 25 октября будет хорошо видно в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Профессор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Андрей Солодовник уверенно заявляет, что ничего мистического в частном солнечном затмении нет. Его давно предсказали астрономы в точных деталях, с указанием времени и обстоятельств его наступления и видимости в сотнях населенных пунктах Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Солодовник подчеркнул, что предстоящее 25-го октября затмение на всей территории его видимости будет носить характер частного, то есть нигде в мире лунный диск не закроет Солнце полностью.

«При этом область наблюдаемости явления будет очень обширной: с севера на юг – от Арктики до Индийского океана, с запада на восток – от Гренландии до Западной Сибири. Наиболее глубокие и самые привлекательные фазы затмения будут доступны в Уральском регионе и на всей территории Казахстана. При этом самые удачные условия его видимости выпадают на нашу Северо-Казахстанскую область и город Петропавловск. Здесь максимальная фаза, или доля солнечного диаметра, покрытого Луной, составит 0.8475, общая площадь покрытия Солнца Луной достигнет более чем 80%. То есть яркость солнечного света уменьшится не менее чем в пять раз», - сообщил ученый.

По его словам, картина обещает быть впечатляющей.

«В Астане затмение начнется в 16:06, максимальная фраза – в 17:17. В Алматы начало затмения - в 16:26, максимальная фаза – в 17:35. В Петропавловске явление должно начаться в 15:57. В это время Солнце будет стоять еще довольно высоко на небе. Максимальная фаза будет достигнута в 17:08 часов. В это время Солнце станет похожим на узенькую подкову. Завершение затмения должно наступить в 18:02 часов, но его мы уже не увидим, потому что Солнце уйдет за горизонт», - проинформировал А. Солодовник.

Профессор не рекомендует использовать для наблюдения за затмением бинокль или телескоп без солнечного фильтра, солнцезащитные очки и цветное стекло, компакт-диск. Подойдут для этих целей сварочные очки, маска или сварочное стекло, специальный солнечный фильтр, закопченное стекло и магнитная пленка из старой компьютерной компакт-дискеты.

А.Солодовник добавил, что частные солнечные затмения сами по себе не такая уж редкость. Последнее с очень большим значением максимальной фазы было в августе 2008-го года. Менее выразительное – в июне прошлого года.