Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Солнечная и сухая погода ожидается на большей части Казахстана

    19 Сентября 2022, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погода на Бабье лето порадует всех, кто уже успел соскучиться по теплым летним дням. На большей части Казахстана установилась сухая и солнечная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Хотя в ночные часы все еще прохладно, но солнце будет постепенно прогревать воздух и дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-30 градусов практически по всему Казахстану. Лишь в западных и юго-восточных регионах ожидается неустойчивый характер погоды, здесь пройдут кратковременные дожди с грозами», - говорится в сообщении синоптиков.


    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    Яблоня зацвела в Туркестанской области
    Повышение температуры ожидается в ближайшие три дня на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров