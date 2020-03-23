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    Солистка ГАТОБ имени Абая спела на карантине в Италии

    23 Марта 2020, 21:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Солистка Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Анастасия Кожухарова удивила итальянцев своим пением с балкона итальянцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Facebook оперной певицы. Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Анастасия Кожухарова

    «Мои дорогие друзья, спасибо вам всем за поздравления, вдали от семьи, вдали от Родины, друзей, без ваших поздравлений мой день рождения был бы просто очередным днем. Поэтому я сегодня вышла на балкон и записала для вас подарок, это Ave Maria , и на удивление люди вышли на балконы, поэтому я спела еще арию Тоски. Для вас!», - написала она на своей странице в Facebook.

    Отметим, Анастасия Кожухарова находится на карантине в городе Флоренция в Италии.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Италия Видео Общество
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