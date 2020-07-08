Солидарность в глобальной борьбе против коронавируса языком искусства: «Третий рай» представлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН – Сегодня в Нур-Султане в честь 75-летия Организации Объединенных Наций и в поддержку глобальной борьбы против COVID-19 состоялась онлайн-презентация арт-инсталляции всемирно известного художника Микеланджело Пистолетто – «Третий рай». Проект организован ООН в Казахстане и креативным агентством «Artios» при поддержке акимата г. Нур-Султана. Концепция авторства известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто, ранее выставлявшаяся на ведущих арт-площадках мира, впервые представлена в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН в Казахстане.

В свете нарастающего кризиса COVID-19 «Третий рай» призывает людей к диалогу о будущем, которое они хотят видеть, и служит постоянным напоминанием о том, как важно стремиться к созданию устойчивой окружающей среды и сознательному потреблению. Микеланджело Пистолетто развивает идею этого символа на протяжении последних десяти лет. «Третий рай» – третий этап развития человечества, реализованный как сбалансированная связь между технологией и природой, отражающая стремление человечества к достижению целей устойчивого развития.

Постоянный координатор ООН в Казахстане г-н Норимаса Шимомура отметил: «Инклюзивный рост, процветание и безопасная жизнь невозможны без мира и общества, где люди работают вместе, чтобы преодолеть свои разногласия. «Третий рай» является художественным выражением того, что представлено 17 Целями устойчивого развития, которые были приняты всеми странами, включая Казахстан, еще в 2015 году, и все страны привержены их достижению».

Микеланджело Пистолетто, который недавно оправился от COVID-19, обращаясь к аудитории в Казахстане, подчеркнул: « Для меня большая честь представлять мою работу в Казахстане. «Третий рай» – это баланс, единство и гармония. Я надеюсь, что этот символ принесет большую удачу вашей стране».

«Третий рай» это сочетание прогрессивного арт-проекта и традиционных материалов кочевой культуры Великой степи. При создании 40-метровой инсталляции использованы исключительно местные материалы, в частности, 193 квадратных метра белого шерстяного войлока, символизирующего количество государств-членов ООН, и аутентичные «баскуры» – вышитые ленты, в орнаменте каждой из которых отображен знак бесконечности, тем самым дублируя послание проекта.

Символ инсталляции, вдохновленный знаком математической бесконечности, представляет собой три окружности, которые обозначают миры природы, технологий и новый мир, где люди работают вместе, чтобы преодолеть различия, найти пути устойчивого развития, содействовать миру и созиданию диалога. Важной частью концепции «Третьего рая» является экологически чистый образ мышления и критика антропоцентрического сознания, который также отражает основные идеи и направления деятельности ООН.

«Войлок, из которого создана вся инсталляция, продолжает идеи движения Арте Повера по использованию натуральных материалов, олицетворяя собой экологически сознательное искусство. Этот символ трансформирует реальность и является проводником глобальных идей о пересборке мира, отражая единство и устойчивое развитие, что как никогда, находит отклик в это непростое для всех стран время периода пандемии», - отметила куратор инсталляции, директор креативного агентства Artios Дина Байтасова.

Во время открытия инсталляции состоялось несколько танцевально-музыкальных перформансов. Выдающийся этно музыкант и композитор Казахстана Едиль Хусаинов исполнил ряд композиций в стиле горлового пения, которое завораживает слушателя своими мистическими и шаманскими вибрациями.

Арт-инсталляция размещена под открытым небом на бульваре Нуржол, у амфитеатра перед резиденцией Президента Республики Казахстан – Акорда и будет доступна для посещения в течение ближайших двух месяцев. В рамках проекта планируется проведение нескольких онлайн образовательных семинаров, мастер-классов и диалогов, посвященных 75-летию ООН.

Предыдущие воплощения инсталляции «Третий рай» выставлялись в Лувре (Париж), в штаб-квартире ООН в Женеве, в здании Совета ЕС в Брюсселе, Милане, Токио и многих других городах мира.



