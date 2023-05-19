Солдаты морской пехоты впервые провели боевые стрельбы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В войсковой части 25744 регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» более 300 новобранцев, прибывших для прохождения срочной воинской службы этой весной, приняли участие в первых боевых стрельбах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Предварительно солдаты изучили характеристики стрелкового оружия, технику стрельбы и меры безопасности. Поэтапно отработали все элементы действий: от получения боеприпасов, снаряжения магазина до разряжения оружия после стрельбы и мер безопасности.

После подготовительных мероприятий бойцы выполнили начальное и первое упражнение учебных стрельб из автомата АК-74. По итогам первых стрельб командир роты войсковой части 25744 капитан Серикжан Тортаев отметил рядовых Рауана Базарбаева, Бехруза Омарова и Кирилла Нестерова, показавших лучшие результаты.

«Для людей, впервые стрелявших из автомата, это отличный результат. В нашу войсковую часть прибыли призывники из всех регионов Казахстана. Хотел бы отметить их интерес к боевой подготовке и огромное желание служить Родине», – подчеркнул командир роты.

В ходе службы под руководством командиров и опытных наставников молодые люди научатся обращаться с военной техникой и вооружением, приобретут военно-учетную специальность.

На днях освоившие азы боевой подготовки солдаты примут воинскую присягу и встанут в строй защитников Отечества.