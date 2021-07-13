Солдаты-богатыри служат в региональном командовании «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Настоящие богатыри проходят армейскую срочную службу в региональном командовании «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не так давно на информационных ресурсах Министерства обороны Казахстана был опубликован материал о высоком солдате срочной службы горно-егерского подразделения регионального командования «Юг» алматинце Асете Абулгапарове, - рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова. - Его рост составляет 1 метр 98 сантиметров. Но этот рекорд высокого роста побил другой военнослужащий срочной службы. Сюда же, в войска РгК «Юг» и также из Алматы для прохождения срочной службы прибыл еще более высокий солдат Есболат Есмухан. Его рост составляет ровно два метра».

Местом службы богатыря-великана стал мотострелковый батальон Луговского гарнизона в Рыскуловском районе Жамбылской области.

Как и баскетболист Асет Абулгапаров, рядовой срочной службы Есболат Есмухан занимается спортом. Он мастер спорта по лыжным гонкам и был включен в олимпийский резерв страны в составе юниорской команды. До службы в армии Есболат побывал на соревнованиях во многих странах мира.

«Я занимался лыжными гонками с девяти до девятнадцати лет, – рассказывает Есболат Есмухан. – За это время принимал участие во многих соревнованиях, чемпионатах мира в Италии, Швейцарии, Германии, Норвегии и России».

Занятия спортом хорошо закалили и подготовили Есболата к военной службе. Дисциплина, режим, ранние подъёмы, физические нагрузки - всё это ему хорошо знакомо, ведь в таком спортивном режиме Есболат провел все свое детство.

«Я долго жил в спортивном режиме, и мне несложно было привыкнуть к армейскому ритму, – говорит Есболат. - На протяжении десяти лет я просыпался, правда, не как в армии в шесть утра, а в семь, но всегда был ранний подъём, потом тренировки, занятия, физические нагрузки. И обязательно – дисциплина. Всё как в армии!».

Служить Есболат Есмухан пошел с солидным багажом знаний. После учебы в Казахской академии спорта и туризма на факультете олимпийских видов спорта он отучился в магистратуре этого же вуза. Магистры среди солдат срочной службы встречаются тоже нечасто. Решение служить в армии у молодого человека было твердым и продуманным. По его убеждению, армия – это отличное начало большого жизненного пути, отметила Дина Мухаринова.

В росте Есболат Есмухан значительно перегнал своего отца на целых 16 сантиметров. Улан Есимханович Абдраев – майор в запасе, 25 лет прослужил в полиции. Он не понаслышке знает, что такое служба, долг, честь, дисциплина. Отец был чрезвычайно горд решением сына пойти служить в армию.

«Когда сын принял решение служить, я обрадовался, потому что каждый гражданин обязан служить. У него в будущем всё будет хорошо, если человек отслужил, то он всю школу жизни пройдет», – убежден Улан Абдраев.

Мама Есболата, Гульнар Азимжанова, со свойственной всем матерям тревогой следит за службой сына. Но вместе с мужем им гордится, считая решение служить в армии достойным настоящего мужчины. Пятнадцатилетний братишка высокого солдата, Рыскельды, во многом берет пример со старшего брата. Он также занимается лыжными гонками, настроен обязательно идти в армию, и даже в росте не намерен отставать от брата.

В отличие от солдата Асета Абулгапарова, который оказался единственным высоким солдатом в горно-егерском подразделении, Есболат Есмухан не одинок в своем росте в их воинской части. Тем же призывом и тоже из Алматы в мотострелковый батальон Луговского гарнизона прибыли еще несколько высоких парней. К примеру, рядовой срочной службы Вильям Баев ростом 1 метр 95 сантиметров. До этого Вильям привык, что в любом коллективе оказывался выше всех. Но прибыв на службу в РгК «Юг», Вильям очень удивился, обнаружив, что он не самый высокий.

В армии Есболат Есмухан обрел много новых друзей. И как в своем любимом виде спорта, убедился, что командный дух – это сила. Друзья всегда поддержат и подбодрят. Главное – самому всегда оставаться на высоте, быть честным и справедливым, ценить армейскую дружбу и гордиться званием защитника Отечества, подчеркнули в пресс-службе Таразского гарнизона Медиацентра МО РК.