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      Восточно-Казахстанская область

    Солдат-великан служит в Восточном Казахстане

    4 Января 2022, 12:07

    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Рост рядового Дмитрия Шапулова, выполняющего свой долг перед Родиной в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области, составляет 2 метра, он носит 45-й размер обуви, передает МИА «Казинформ».

    Парень из Атырау был зачислен в танковую воинскую часть.

    У Дмитрия, по его словам, высокий рост не вызывает никакого дискомфорта, скорее наоборот. Дмитрий Шапулов сразу бросается в глаза, когда находится в окружении остальных солдат.

    Служит он уже два месяца.

    Крепкое телосложение, высокий рост и энергичность приносит пользу солдату при выполнении спортивных нормативов и стрельбе из оружия, в боевой подготовке.

    «Я выполняю свой воинский долг в мотострелковом батальоне танковой воинской части г. Аягоз. Приехал сюда из Атырау. Что касается роста, то я начал быстро расти со школьной скамьи», - рассказывает Дмитрий.

    Рост 19-летнего военнослужащего составляет два метра. Дмитрий всегда отличался высоким ростом среди сверстников - и в школе, и в колледже. Играл в баскетбол. «Рост моего отца – 197 сантиметров, наверное, в него пошел. А мама невысокого роста. Мне нравится быть высоким», – говорит Дмитрий Шапулов.

    Дмитрий вспоминает, что когда прибыл в воинскую часть проходить первичный медосмотр, медсестры сказали ему, что его рост превысил высоту ростомера. Измерить рост новобранца медсестрам удалось, встав на стул. Рядовой не жалеет, что пошел служить в армию. Считает, что военную службу должен пройти в обязательном порядке каждый мужчина.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Армия Вооруженные силы
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