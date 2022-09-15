Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Солдат срочной службы СГО РК удостоился чести приема Папы Римского Франциска

    15 Сентября 2022, 20:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий срочной службы воинской части 0112 Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан Николай Вайнбергер удостоился чести приема Папы Римского Франциска во время проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Службы государственной охраны РК.

    Понтифик поблагодарил военнослужащего за то, что он участвует в обеспечении безопасности государства и дал свое благословение, пожелал хорошей службы, здоровья ему и его близким. Папа Римский подарил Николаю свою памятную медаль, крест и пожал ему руку.

    Николай Вайнбергер по вероисповеданию католик и считает встречу с понтификом одним из самых важных событий в жизни.

    «Это возможно был единственный в жизни шанс увидеть Папу Римского и беседовать с ним, спасибо, что мне дали такую возможность», - сказал позже он, выражая благодарность руководству Службы государственной охраны.

    Николай - уроженец Костанайской области, призван в ряды Сил особого назначения весной 2022 года. Несмотря на то, что проходит службу всего несколько месяцев, уже участвует в обеспечении церемониальных мероприятий, к примеру, в составе «встречного строя» встречает в аэропорту высоких гостей нашей страны. Со стороны командиров Николай отмечается как добросовестный и дисциплинированный военнослужащий.

    Он рассказывает, что в их семье соблюдают традиции католической веры, выполняют определенные ритуалы.

    «Каждое воскресенье мы молимся, желая здоровья и благополучия себе и родным, а также за мир и согласие в нашей стране и в мире», - делится он.

    Для родителей Николая получение сыном благословения Папы Римского проходя службу в рядах Службы государственной охраны Республики Казахстан, также будет неожиданным, но важным событием, а для самого военнослужащего – мотивация и дальше выполнять обязанности воинской службы с честью и достоинством.

    Ранее сообщалось, что известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил медаль от Папы Римского.


    Фото : gov.kz


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Религия Армия Общество Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска