Солдат сбежал из воинской части в Таразе: поиски ведутся уже 4 дня

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе солдат-срочник сбежал из части, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

19-летнего военнослужащего, который пропал во время ночного дежурства, ищут уже четвертые сутки. По словам сослуживцев, Нурасыл Арысбаев покинул часть самовольно около 3 часов ночи и никого не предупредил. Солдату механизированной бригады оставалось служить еще полгода, но почему он ушел, его сослуживцы не понимают. Какие-либо неуставные взаимоотношения они отрицают, а покинувшего часть солдата характеризуют достаточно спокойным.

Отмечается, что оружия при нем не было. При этом родственники сбежавшего в побег не верят.

«20 числа он нам звонил и сообщил, что всё хорошо. Ни на кого не жаловался. Также сказал, что очень скучает по нам. Сам он не мог уйти, в это я не верю. Четвёртые сутки его нет», - говорит мать солдата Гульжан Арысбаева.

«Ведутся большие поисковые мероприятия солдата, самовольно оставившего воинскую часть. Образовано 19 поисковых групп по всей Жамбылской области. Задействованы правоохранительные органы, задействована военная полиция Таразского гарнизона. Обстоятельства того, как он покинул часть, выясняются. Для этого изучаются все записи камер видеонаблюдения», - сообщила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона медиацентра МО РК Дина Мухаринова.