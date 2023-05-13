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    Сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger» состоится в Малайзии

    13 Мая 2023, 23:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Шоу «Stranger» известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена продолжает свое путешествие по миру. 24 июня в Куала-Лумпуре пройдет сольный концерт артиста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.com.

    Шоу состоится на знаменитом столичном стадионе Axiata Arena Bukit Jalil в 20:30.

    Напомним, грандиозное шоу Димаша Кудайбергена «Stranger» состоялось в Турции 6 мая. Сольный концерт Димаша проходил в Antalya Expo Kongre Merkezi. На шоу приехали зрители из 44 стран мира. Фанаты из Турции подарили певцу турецкий национальный музыкальный инструмент - баглама.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Димаш Кудайберген Общество Музыка Малайзия
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