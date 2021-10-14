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    Сократить забор свежей воды в промышленности планируют в Казахстане

    14 Октября 2021, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил планы по сокращению объемов забора свежей воды в промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В промышленности планируется сократить объем забора свежей воды на 1,3 км3 за счет увеличения объёмов оборотного и/или повторного водоснабжения», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Таким образом, к 2025 году планируется обеспечить дополнительные 7 км3 воды, которые могут быть использованы в сельском хозяйстве и промышленности, для обеспечения питьевого водоснабжения и поддержания водных экосистем в стабильном состоянии.

    Также разрабатывается проект Концепции развития системы управления водными ресурсами, в которой будут отражены следующие вопросы:

    1) институциональное и правовое реформирование отношений в области использования и охраны водных ресурсов;

    2) цифровизация, научно-аналитическое обоснование и методическое обеспечение управления водными ресурсами;

    3) рациональное водопользование с учетом сохранения водно-ресурсного потенциала.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане построят девять новых водохранилищ.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология Промышленность Аскар Мамин Вода
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