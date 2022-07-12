Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сократить время проведения госзакупок для акиматов планируют в Казахстане

    12 Июля 2022, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по совершенствованию механизма проведения государственных закупок местного самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях упрощения порядка проведения государственных закупок для 4-го уровня бюджета во исполнение Послания Главы государства народу 16 марта 2022 года в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О местном самоуправлении в Республике Казахстан» разработаны поправки в Закон «О государственных закупках» в части внедрения особенностей осуществления государственных закупок для органов местного самоуправления», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в рамках данного законопроекта для обеспечения гибкого регулирования госзакупок предлагается разработать отдельные правила их осуществления для органов местного самоуправления.

    В правилах планируется предусмотреть два способа осуществления госзакупок для местного самоуправления:

    – запрос ценовых предложений до 4 000 МРП (срок проведения 7 календарных дней) с обязательным согласованием с представительным органом МСУ;

    – конкурс от 4 000 МРП (25 календарных дней).

    «Таким образом, упрощение порядка закупок на уровне МСУ будет достигнуто за счет сокращения сроков и способов проведения государственных закупок», - заключил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Акимат Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проект «Комфортные школы» реализуют без намека на соблюдение правил госзакупок - Наталья Годунова
    Финансовые нарушения при госзакупках на 55 млрд тенге установили в РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами