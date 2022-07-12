Сократить время проведения госзакупок для акиматов планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по совершенствованию механизма проведения государственных закупок местного самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях упрощения порядка проведения государственных закупок для 4-го уровня бюджета во исполнение Послания Главы государства народу 16 марта 2022 года в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О местном самоуправлении в Республике Казахстан» разработаны поправки в Закон «О государственных закупках» в части внедрения особенностей осуществления государственных закупок для органов местного самоуправления», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках данного законопроекта для обеспечения гибкого регулирования госзакупок предлагается разработать отдельные правила их осуществления для органов местного самоуправления.

В правилах планируется предусмотреть два способа осуществления госзакупок для местного самоуправления:

– запрос ценовых предложений до 4 000 МРП (срок проведения 7 календарных дней) с обязательным согласованием с представительным органом МСУ;

– конкурс от 4 000 МРП (25 календарных дней).

«Таким образом, упрощение порядка закупок на уровне МСУ будет достигнуто за счет сокращения сроков и способов проведения государственных закупок», - заключил Премьер.



